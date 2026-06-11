Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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11.06.2026 05:04:00
Xbox-Chefin: Das Wettrüsten der Spielkonsolen ist zu weit gegangen
Die Preisschraube darf bei der nächsten Generation von Spielkonsolen nicht ausufern, sagt die Xbox-CEO. Sie erwartet in Kürze komplett neue Geschäftsmodelle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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