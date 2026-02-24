Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
24.02.2026 10:31:00
Xbox-Chefin Asha Sharma: Braucht die Spielebranche Chefs, die selbst spielen?
Asha Sharma hatte mit Videospielen bisher nicht allzu viel am Hut. Jetzt wird sie Xbox-Chefin. Ist das ein Problem?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
23.02.26
|So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co. (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
22.02.26
|Trotz Kurseinbruch nach Zahlen: Analysten trauen Microsoft dank KI weiteres Potenzial zu (finanzen.at)
|
19.02.26