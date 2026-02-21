Kore Foods Aktie
ISIN: INE601A01017
|
21.02.2026 08:54:00
Xbox-Erdbeben: Phil Spencer und Sarah Bond gehen
Microsofts Xbox-Sparte bekommt eine neue Chefin: Die frühere CoreAI-Managerin Asha Sharma löst Phil Spencer ab, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kore Foods Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Kore Foods Ltd
|28,07
|10,34%
|Microsoft Corp.
|336,90
|-0,43%
