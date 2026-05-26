Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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26.05.2026 19:58:00
Xbox Game Pass Adds Forza Horizon 6 but Loses Two Beloved JRPGs at the End of May
And one of the best RPGs ever will make its way to Game Pass in June.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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15.05.26
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15.05.26
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15.05.26