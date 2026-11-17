Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
17.11.2026 23:06:34
Xbox Game Pass Subscribers Can Play High on Life 2, Hela: of Mice and Magic and More Soon
There’s something to play whether you’re into science fiction, horror or other genres.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.26
|Microsoft-Ausfall und die Folgen: Warum Versicherer wohl kaum zur Kasse gebeten werden (dpa-AFX)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 520,00
|-1,38%
|Microsoft Corp.
|462,00
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX volatil -- DAX-Anleger unentschlossen-- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte mit Schwankungen. Am deutschen Aktienmarkt herrscht wenig Bewegung. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.