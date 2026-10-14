Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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14.10.2026 23:15:53
Xbox Introduces New Pocket-Size Nano Controller
Game on the go: The Xbox Nano controller is smaller and lighter than an iPhone 18 Pro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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15.10.26
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15.10.26
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15.10.26
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15.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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14.10.26
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
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14.10.26
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14.10.26
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|Microsoft Corp.
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