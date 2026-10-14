Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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14.10.2026 09:55:00
Xbox Labs: Microsoft gründet Team für Experimente mit dekompilierten Spielen
Xbox-Chefin Asha Sharma gründet ein Team für KI-Experimente. Anlass sind dekompilierte Spiele, die zuletzt im Browser und auf Apple Silicon liefen.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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16:01
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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13.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.10.26
|Microsoft-Aktie auf Rekordkurs: Chancen und Risiken vor der 4-Billionen-Schwelle (finanzen.at)
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12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
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12.10.26
|dailyAktien: Microsoft – Beginnende kurzfristige Überhitzung (NewsTool)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|481,95
|-0,67%
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