Rising Corporation Aktie

Rising Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008

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03.08.2026 13:18:10

Xbox Series X price hiked by £170 due to rising memory chip costs

Xbox consoles now cost significantly more in the UK, with one model increasing in price by 43%.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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