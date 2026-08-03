Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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03.08.2026 05:04:00

Xbox-Spielkonsolen sind jetzt 33 bis 50 Prozent teurer als letzte Woche

Xbox-Modelle mit 512 GByte Speicherplatz sind ab sofort 150 Euro teurer. Die 1-TByte-Versionen der Spielkonsolen kosten jetzt sogar 200 Euro mehr als zuvor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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