XBP Europe öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

XBP Europe veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,99 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 209,1 Millionen USD gegenüber 35,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at