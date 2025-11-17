|
XBP Europe öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
XBP Europe veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,99 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 209,1 Millionen USD gegenüber 35,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
