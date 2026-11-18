XBP Global präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 99,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 182,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 209,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at