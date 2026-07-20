Xbrane Biopharma Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xbrane Biopharma Registered hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,55 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xbrane Biopharma Registered 13,75 SEK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 46,8 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xbrane Biopharma Registered 39,9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at