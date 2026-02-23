23.02.2026 06:31:29

Xbrane Biopharma Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xbrane Biopharma Registered hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 SEK gegenüber -3,750 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Xbrane Biopharma Registered im vergangenen Quartal 9,1 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 86,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xbrane Biopharma Registered 65,8 Millionen SEK umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,080 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten -27,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 23,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 152,35 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 198,72 Millionen SEK umgesetzt.

