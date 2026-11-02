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02.11.2026 06:31:29
Xbrane Biopharma Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xbrane Biopharma Registered hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,57 SEK. Ein Jahr zuvor waren -2,500 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 441,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,8 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 10,1 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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