Xbrane Biopharma Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xbrane Biopharma Registered hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,50 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -3,750 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Xbrane Biopharma Registered mit einem Umsatz von insgesamt 10,1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 84,85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at