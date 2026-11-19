XCel Brands äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 USD gegenüber -2,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat XCel Brands 1,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at