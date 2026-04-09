XCel Brands veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

XCel Brands hat am 07.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,000 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,31 Prozent auf 1,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,080 USD. Im Vorjahr waren -9,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,94 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 40,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,26 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at