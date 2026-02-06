Xcel Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xcel Energy hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 USD, nach 0,810 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 3,56 Milliarden USD gegenüber 3,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,42 USD gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 14,67 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,47 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at