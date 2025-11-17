XCF Global Capital A legte Quartalsergebnis vor

XCF Global Capital A hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at