Xchanging Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xchanging Solutions hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xchanging Solutions 1,30 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xchanging Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 488,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 456,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at