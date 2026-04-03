03.04.2026 17:45:06
XCharge North America, JOJO Superfast EV Charging To Deploy New EV Charging Network In Illinois
(RTTNews) - XCharge North America, a subsidiary of XCHG Limited (XCH), Friday announced a strategic partnership with JOJO Superfast EV Charging to deploy a high-power electric vehicle charging network across Illinois.
Under the partnership, XCharge will also oversee every site from concept to completion through its comprehensive turnkey solutions team.
"As an Illinois native, I am incredibly proud to bring this level of infrastructure to my home state," said Aatish Patel, President and Co-founder of XCharge North America.
"But we aren't just installing hardware—we are providing Illinois drivers a more efficient, reliable charging experience to replace range anxiety with total confidence."
XCHG closed yesterday's trading at $1.11, down 4.31 percent on the Nasdaq.
