XEBIO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

XEBIO äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 68,14 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,24 Milliarden JPY – ein Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem XEBIO 64,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at