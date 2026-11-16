XEBIO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

XEBIO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,08 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,950 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat XEBIO 61,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at