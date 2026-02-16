XEBIO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

XEBIO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,92 JPY gegenüber 44,48 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 63,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at