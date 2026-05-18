18.05.2026 06:31:29

XEBIO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

XEBIO hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 73,20 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -67,990 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent auf 63,53 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 52,270 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 22,61 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat XEBIO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 252,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 250,60 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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