XEBIO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

XEBIO präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

XEBIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -17,110 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at