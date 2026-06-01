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01.06.2026 06:31:29
Xelpmoc Design And Tech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Xelpmoc Design And Tech hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,21 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,260 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 7,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,150 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,500 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 37,35 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Xelpmoc Design And Tech 14,56 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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