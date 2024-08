Xelpmoc Design And Tech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xelpmoc Design And Tech äußerte sich am 12.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,67 INR gegenüber -2,530 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xelpmoc Design And Tech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 68,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen INR im Vergleich zu 23,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at