Xencor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xencor hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Xencor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 454,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at