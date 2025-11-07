Xencor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xencor lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

