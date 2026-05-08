Xencor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xencor hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 86,19 Prozent auf 4,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Xencor 32,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at