Xenetic Biosciences präsentierte Quartalsergebnisse

Xenetic Biosciences hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at