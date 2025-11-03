Xenia Hotels Resorts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xenia Hotels Resorts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,16 Prozent auf 236,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at