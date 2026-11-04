Xenia Hotels Resorts gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xenia Hotels Resorts hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Xenia Hotels Resorts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 236,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at