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04.05.2026 06:31:29
Xenia Hotels Resorts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xenia Hotels Resorts hat am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Xenia Hotels Resorts 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 295,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xenia Hotels Resorts 288,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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