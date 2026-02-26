Xenia Hotels Resorts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xenia Hotels Resorts hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Xenia Hotels Resorts -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 265,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 261,9 Millionen USD umgesetzt.

Xenia Hotels Resorts hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Xenia Hotels Resorts 1,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at