Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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18.09.2026 14:01:05
Xenon Pharmaceuticals, Steel Dynamics, Nucor And Other Big Stocks Moving Lower In Friday’s Pre-Market Session
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Aktien in diesem Artikel
|Nucor Corp.
|224,40
|-2,60%
|Steel Dynamics Inc.
|205,20
|-3,80%
|Xenon Pharmaceuticals Inc
|37,80
|-24,10%
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