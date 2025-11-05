Xenon Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xenon Pharmaceuticals gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at