Xenon Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xenon Pharmaceuticals präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Xenon Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at