Xeris Biopharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xeris Biopharma hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Xeris Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xeris Biopharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 60,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Xeris Biopharma in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 43,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 291,85 Millionen USD im Vergleich zu 203,07 Millionen USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,028 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 288,13 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at