Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
05.01.2026 12:38:39
XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen
DOW JONES--Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold hat nach Angaben der Deutschen Börse zum Jahresende 2025 bei 172,8 Tonnen nach 166,5 Tonnen im Vorjahr gelegen. Der Preis für ein Gramm Gold stieg im Laufe des Jahres auf über 122 Euro und lag zum Jahresende bei 120,30 Euro. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold stieg auf 20,8 Milliarden Euro, was einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr entspricht.
"Der Goldpreis hat im Jahr 2025 neue Höchststände erreicht - getrieben von geopolitischen Unsicherheiten und einer bemerkenswerten Nachfrage der Zentralbanken, die sich damit absichern und vom US-Dollar unabhängiger machen. Gold bleibt auch für viele Anleger ein unverzichtbarer Bestandteil der langfristigen Vermögenssicherung; gerade bei jungen Menschen hat sich Gold zur Top-Anlageklasse entwickelt, wie unser aktuelles Anlagebarometer zeigt", sagte Michael König, Geschäftsführer der Deutschen Börse Commodities GmbH.
Xetra-Gold ist laut der Deutschen Börse der fünftgrößte Gold-ETC der Welt und Europas größtes Gold-Wertpapier mit physischer Hinterlegung. Jeder Anteilschein entspricht genau einem Gramm Gold. Anleger können sich das Gold auch ausliefern lassen. Seit Einführung von Xetra-Gold im Jahr 2007 wurde 2.035-mal ausgeliefert, insgesamt rund 8,3 Tonnen. Gewinne aus dem Verkauf von Xetra-Gold unterliegen nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht der Abgeltungssteuer.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 06:38 ET (11:38 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen (Dow Jones)
|
02.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
02.01.26
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
02.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.01.26
|DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|222,00
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.