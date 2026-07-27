XETRA-Handel: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,88 Prozent stärker bei 3 840,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 504,999 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,657 Prozent auf 3 794,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 848,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 793,95 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 3 860,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 651,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der TecDAX bei 3 855,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 10,25 Prozent auf 83,90 EUR), HENSOLDT (+ 6,12 Prozent auf 84,68 EUR), SAP SE (+ 6,01 Prozent auf 148,62 EUR), Nemetschek SE (+ 5,51 Prozent auf 60,30 EUR) und IONOS (+ 5,17 Prozent auf 32,54 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,59 Prozent auf 31,14 EUR), PVA TePla (-3,32 Prozent auf 35,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,78 Prozent auf 76,95 EUR), Sartorius vz (-2,53 Prozent auf 215,40 EUR) und Siltronic (-2,35 Prozent auf 81,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 339 176 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at