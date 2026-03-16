XETRA-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

Der MDAX gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent höher bei 28 953,38 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 343,119 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,254 Prozent höher bei 28 892,76 Punkten in den Montagshandel, nach 28 819,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 058,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 604,91 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Stand von 31 364,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, mit 29 164,60 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 6,54 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 28 488,77 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5,12 Prozent auf 82,10 EUR), HOCHTIEF (+ 4,47 Prozent auf 397,20 EUR), LANXESS (+ 3,85 Prozent auf 13,74 EUR), Aroundtown SA (+ 3,69 Prozent auf 2,42 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,94 Prozent auf 33,56 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil K+S (-5,86 Prozent auf 17,19 EUR), Ströer SE (-4,07 Prozent auf 31,80 EUR), IONOS (-3,09 Prozent auf 21,95 EUR), TeamViewer (-3,05 Prozent auf 4,51 EUR) und CTS Eventim (-2,82 Prozent auf 67,20 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 556 043 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 33,374 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at