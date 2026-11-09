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Index-Bewegung 09.11.2026 17:58:33

XETRA-Handel: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

XETRA-Handel: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Im DAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 1,72 Prozent aufwärts auf 26 265,56 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,020 Prozent auf 25 815,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 820,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 276,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 793,06 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Der DAX wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 25 087,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der DAX bei 26 319,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 569,96 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 692,90 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR) und Commerzbank (+ 3,90 Prozent auf 39,70 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,98 Prozent auf 40,97 EUR), Symrise (-2,06 Prozent auf 94,36 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR) und Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 884 881 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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adidas 178,35 3,33% adidas
Airbus SE 205,70 5,43% Airbus SE
Commerzbank 39,82 4,76% Commerzbank
Deutsche Börse AG 315,10 -1,41% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,12 0,77% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,95 -2,41% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 289,60 -0,75% Hannover Rück
Infineon AG 49,16 6,97% Infineon AG
Rheinmetall AG 844,80 3,58% Rheinmetall AG
SAP SE 212,80 1,62% SAP SE
Siemens Energy AG 124,12 6,45% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 43,23 -2,33% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 94,44 -1,36% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 70,22 0,54% Volkswagen (VW) AG Vz.
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