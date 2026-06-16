XETRA-Handel: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagmittag steigen

Am Dienstagmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag steigt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 25 064,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 114,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 869,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 23 830,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 610,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 576,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,03 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit GEA (+ 3,83 Prozent auf 58,25 EUR), Siemens Energy (+ 2,24 Prozent auf 159,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 174,60 EUR), QIAGEN (+ 1,89 Prozent auf 32,37 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,70 Prozent auf 88,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,60 Prozent auf 48,59 EUR), BMW (-1,49 Prozent auf 67,32 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 42,12 EUR) und Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 55,28 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 360 050 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 201,619 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at