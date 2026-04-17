Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|XETRA-Handel im Fokus
|
17.04.2026 15:59:02
XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen
Am Freitag legt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,89 Prozent auf 18 317,58 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,399 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 17 993,48 Punkte an der Kurstafel, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.
Bei 17 993,48 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 355,10 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 7,02 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 16 917,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 18 329,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SDAX noch bei 15 107,91 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 7,69 Prozent auf 5,23 EUR), ATOSS Software (+ 5,47 Prozent auf 82,90 EUR), PVA TePla (+ 4,82 Prozent auf 36,50 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,76 Prozent auf 20,45 EUR) und Nagarro SE (+ 4,60 Prozent auf 50,25 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,88 Prozent auf 36,84 EUR), SMA Solar (-3,49 Prozent auf 48,98 EUR), Energiekontor (-3,26 Prozent auf 40,00 EUR), Südzucker (-2,17 Prozent auf 11,72 EUR) und pbb (-1,21 Prozent auf 3,44 EUR).
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 288 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,56 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
17.04.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
16.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|21.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|11.06.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|05.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,05
|-1,43%
|ATOSS Software AG
|82,20
|5,52%
|Energiekontor AG
|39,65
|-4,34%
|grenke AG
|13,62
|3,65%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,61
|3,74%
|Mutares
|25,05
|-0,99%
|Nagarro SE
|50,00
|4,82%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,40
|0,00%
|PVA TePla AG
|35,54
|1,83%
|SMA Solar AG
|47,62
|-6,63%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|11,62
|-2,52%
|TeamViewer
|5,10
|5,57%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|35,66
|-9,08%
|Wacker Neuson SE
|20,35
|4,36%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 268,79
|1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.