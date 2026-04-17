Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 17.04.2026 15:59:02

XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

Das macht der SDAX am Freitagnachmittag.

Am Freitag legt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,89 Prozent auf 18 317,58 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,399 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 17 993,48 Punkte an der Kurstafel, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Bei 17 993,48 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 355,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 7,02 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 16 917,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 18 329,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SDAX noch bei 15 107,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 7,69 Prozent auf 5,23 EUR), ATOSS Software (+ 5,47 Prozent auf 82,90 EUR), PVA TePla (+ 4,82 Prozent auf 36,50 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,76 Prozent auf 20,45 EUR) und Nagarro SE (+ 4,60 Prozent auf 50,25 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,88 Prozent auf 36,84 EUR), SMA Solar (-3,49 Prozent auf 48,98 EUR), Energiekontor (-3,26 Prozent auf 40,00 EUR), Südzucker (-2,17 Prozent auf 11,72 EUR) und pbb (-1,21 Prozent auf 3,44 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 288 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,56 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

mehr Analysen
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
05.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
14.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 -1,43% 1&1 AG
ATOSS Software AG 82,20 5,52% ATOSS Software AG
Energiekontor AG 39,65 -4,34% Energiekontor AG
grenke AG 13,62 3,65% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,61 3,74% Heidelberger Druckmaschinen AG
Mutares 25,05 -0,99% Mutares
Nagarro SE 50,00 4,82% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,40 0,00% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PVA TePla AG 35,54 1,83% PVA TePla AG
SMA Solar AG 47,62 -6,63% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,62 -2,52% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 5,10 5,57% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 35,66 -9,08% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Wacker Neuson SE 20,35 4,36% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 268,79 1,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen