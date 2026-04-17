XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

Am Freitag legt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,89 Prozent auf 18 317,58 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,399 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 17 993,48 Punkte an der Kurstafel, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Bei 17 993,48 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 355,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 7,02 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 16 917,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 18 329,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, stand der SDAX noch bei 15 107,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,54 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 7,69 Prozent auf 5,23 EUR), ATOSS Software (+ 5,47 Prozent auf 82,90 EUR), PVA TePla (+ 4,82 Prozent auf 36,50 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,76 Prozent auf 20,45 EUR) und Nagarro SE (+ 4,60 Prozent auf 50,25 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,88 Prozent auf 36,84 EUR), SMA Solar (-3,49 Prozent auf 48,98 EUR), Energiekontor (-3,26 Prozent auf 40,00 EUR), Südzucker (-2,17 Prozent auf 11,72 EUR) und pbb (-1,21 Prozent auf 3,44 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 288 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,56 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at