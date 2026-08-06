Rheinmetall Aktie

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Index-Performance im Blick 06.08.2026 17:58:54

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

In Frankfurt war am Donnerstagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der DAX nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 26 165,23 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,186 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 26 116,27 Punkte an der Kurstafel, nach 26 126,30 Punkten am Vortag.

Bei 26 229,33 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 081,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 25 817,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der DAX mit 24 918,69 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 924,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,63 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 403,81 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Henkel vz (+ 3,92 Prozent auf 79,54 EUR), Zalando (+ 2,78 Prozent auf 25,14 EUR), Brenntag SE (+ 2,51 Prozent auf 64,64 EUR) und RWE (+ 2,17 Prozent auf 56,48 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Scout24 (-6,02 Prozent auf 71,80 EUR), Siemens (-4,49 Prozent auf 273,10 EUR), Rheinmetall (-3,46 Prozent auf 1 159,00 EUR), Commerzbank (-2,19 Prozent auf 38,49 EUR) und Vonovia SE (-1,89 Prozent auf 20,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 11 922 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 219,113 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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