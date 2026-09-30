XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Der MDAX hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,74 Prozent auf 31 112,83 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,396 Prozent stärker bei 31 005,55 Punkten in den Handel, nach 30 883,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 996,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 112,83 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,098 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 33 029,91 Punkten. Der MDAX lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 31 809,10 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der MDAX auf 30 267,49 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,430 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 2,70 Prozent auf 77,52 EUR), Nordex (+ 2,70 Prozent auf 39,62 EUR), Siltronic (+ 2,53 Prozent auf 78,95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,24 Prozent auf 82,20 EUR) und DEUTZ (+ 2,22 Prozent auf 11,49 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen PUMA SE (-1,69 Prozent auf 22,15 EUR), IONOS (-1,08 Prozent auf 33,08 EUR), JENOPTIK (-0,43 Prozent auf 41,26 EUR), Knorr-Bremse (-0,19 Prozent auf 103,90 EUR) und Delivery Hero (-0,19 Prozent auf 36,47 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 342 567 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,713 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at