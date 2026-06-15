XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen

SDAX-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,86 Prozent fester bei 18 534,36 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89,786 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,20 Prozent auf 18 597,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 377,20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 521,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 707,85 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX stand vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 18 365,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 16 784,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der SDAX mit 16 737,85 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,79 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,81 Prozent auf 102,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,64 Prozent auf 19,12 EUR), JOST Werke (+ 4,88 Prozent auf 55,90 EUR), KSB SE (+ 4,29 Prozent auf 850,00 EUR) und Siltronic (+ 4,05 Prozent auf 97,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil init innovation in traffic systems SE (-4,17 Prozent auf 50,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,97 Prozent auf 30,50 EUR), 1&1 (-2,87 Prozent auf 23,70 EUR), Energiekontor (-2,31 Prozent auf 40,10 EUR) und Mutares (-2,26 Prozent auf 28,10 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 643 507 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,307 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,39 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at