XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen

SDAX-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,93 Prozent fester bei 17 933,47 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 86,281 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,533 Prozent auf 17 862,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 767,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 818,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 093,48 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX stand vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 19 192,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 16 338,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SDAX mit 17 429,27 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,33 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 87,69 Prozent auf 75,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,90 Prozent auf 68,20 EUR), Energiekontor (+ 5,14 Prozent auf 37,85 EUR), SMA Solar (+ 4,82 Prozent auf 56,55 EUR) und HelloFresh (+ 4,72 Prozent auf 4,01 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil 1&1 (-3,53 Prozent auf 19,68 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,48 Prozent auf 68,05 EUR), KSB SE (-2,80 Prozent auf 833,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (-2,64 Prozent auf 22,10 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,56 Prozent auf 26,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 914 952 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,783 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at